Богданов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова (Герасимова) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Александр Петрович

Мать ребёнка: Богданова (Герасимова) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Полищук (Богданова) Нина Петровна

Мать ребёнка: Богданова (Герасимова) Людмила Николаевна

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