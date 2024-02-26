Ирина Иванова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Иванова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.01.1875 ст.

Муж: Алексей Иванов (Ич)

Смерть
Неизвестно

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