Ирина Иванова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.01.1875 ст.
Муж: Алексей Иванов (Ич)
Смерть
Неизвестно