Смирнов Максим Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.09.2015
Сын: Смирнов Савелий Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.11.2019
Дочь: Смирнова Ульяна Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности