Смирнов Максим Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Максим Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.09.2015

Сын: Смирнов Савелий Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.11.2019

Дочь: Смирнова Ульяна Максимовна

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