Петров Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Резникова) Нина

Мать ребёнка: (Петрова) Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Анатолий

Мать ребёнка: (Петрова) Александра Степановна

Рождение ребёнка
26.06.1949

Дочь: (Дуфлот) Надежда

Мать ребёнка: (Петрова) Александра Степановна

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