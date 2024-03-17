Петров Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Резникова) Нина
Мать ребёнка: (Петрова) Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Анатолий
Мать ребёнка: (Петрова) Александра Степановна
Рождение ребёнка
26.06.1949
Дочь: (Дуфлот) Надежда
Мать ребёнка: (Петрова) Александра Степановна