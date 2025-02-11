Калялин Иван
мужской, родился До 1777, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Дети
Калялин Дмитрий Иванов1795 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: не указана
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно