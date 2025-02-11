Калялин Иван До 1777 — найти родственников по фамилии на Familio

Калялин Иван

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1777, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Дети
Калялин Дмитрий Иванов1795 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Калялин Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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