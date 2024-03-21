Деткин Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1958
Дочь: Колесова (Деткина) Надежда Петровна
Мать ребёнка: Деткина (Сергиенко) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
08.01.1961
Мать ребёнка: Деткина (Сергиенко) Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно