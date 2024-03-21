Деткин Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деткин Петр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1958

Дочь: Колесова (Деткина) Надежда Петровна

Мать ребёнка: Деткина (Сергиенко) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
08.01.1961

Сын: Деткин Павел Петрович

Мать ребёнка: Деткина (Сергиенко) Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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