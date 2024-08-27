Жеребчикова Лукорья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Жеребчиков Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Жеребчиков Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Жеребчиков Терентий Тимофеевич
Отец ребёнка: Жеребчиков Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Жеребчикова) Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Жеребчиков Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Жеребчиков Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Жеребчиков Тимофей Алексеевич
Смерть
Неизвестно