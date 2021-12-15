Данилова Анна Ивановна
Место рожденияЗабайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Дата рождения09.10.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1946
Отец: Данилов Иван Никитич
Место жительства
До 1962
Место жительства
С 1962
Рождение ребёнка
18.01.1972
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.07.1976
Дочь: Катаева Светлана Леонидовна
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Около 1995
повар