Данилова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Анна Ивановна

Место рождения

Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома

Дата рождения

09.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1946

Отец: Данилов Иван Никитич

Мать: Милюшкина Надежда Ивановна

Место жительства
До 1962
Место жительства
С 1962
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.01.1972

Сын: Филиппов Олег Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.07.1976

Дочь: Катаева Светлана Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
Около 1995
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
повар

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