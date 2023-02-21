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Конина (Конина) Акулина Михайловна
Конина (Конина) Акулина Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Дата смерти
13.07.1978
Пол
Женский
Отец
Конин Михаил
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Конин Михаил
Мать: не указана
Смерть
13.07.1978
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