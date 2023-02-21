Конина (Конина) Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конина (Конина) Акулина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

13.07.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
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Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Конин Михаил

Мать: не указана

Смерть
13.07.1978
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