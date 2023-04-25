Мигорова (Пузыр) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигорова (Пузыр) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мигоров Юрий Александрович

Рождение ребёнка
28.09.1986

Дочь: Ермолович (Мигорова) Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Мигоров Юрий Александрович

Рождение ребёнка
12.11.2000

Дочь: Мигорова Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Мигоров Юрий Александрович

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

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