Мигорова (Пузыр) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1986
Дочь: Ермолович (Мигорова) Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Мигоров Юрий Александрович
Рождение ребёнка
12.11.2000
Дочь: Мигорова Марина Юрьевна
Отец ребёнка: Мигоров Юрий Александрович
Симферополь, Симферополь, Республика Крым