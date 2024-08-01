Кононов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отдан в рекруты в 1786
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кононова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Кононова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Кононов Левон Леон Иванович
Мать ребёнка: Кононова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Кононова Федора Ивановна
Мать ребёнка: Кононова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Кононова Акулина Ефимова