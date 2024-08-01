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Кононов Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Кононов Алексей Перфильев

Мать: Кононова Фекла Константинова

Отдан в рекруты в 1786
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Акулина Ефимова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Кононов Степан Иванович

Мать ребёнка: Кононова Акулина Ефимова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Кононов Левон Леон Иванович

Мать ребёнка: Кононова Акулина Ефимова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Кононова Федора Ивановна

Мать ребёнка: Кононова Акулина Ефимова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кононов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Кононова Акулина Ефимова

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