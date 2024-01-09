Труфанова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сестра
Отец ребёнка: Труфанов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брат
Отец ребёнка: Труфанов Алексей
Рождение ребёнка
13.01.1908
Дочь: Толстых (Труфанова) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Труфанов Алексей