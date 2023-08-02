Лесковец (Таргонская (Колодич????)) Антонина
Место рождения
Дата рождения04.10.1928
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1928
Дата и место рождения указаны в записи о крещении.
Крещение
08.10.1928
ГАРО Ф.Р.740 оп.6 д.556 стр.66об.-67.
Рождение ребёнка
09.06.1964
Дочь: (Лесковец) Елизавета Афанасьева
Отец ребёнка: Лесковец Афанасий (Панас)
Смерть
2002
Информация от Литвиновой Ольги Афанасьевны
Похороны
Неизвестно