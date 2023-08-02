Лесковец (Таргонская (Колодич????)) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесковец (Таргонская (Колодич????)) Антонина

Место рождения

Глинное, Рівненська область

Дата рождения

04.10.1928

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1928

Отец: Таргонский Савелий

Мать: Таргонская (Ковалевич) Марина (Мария)

Глинное, Рівненська область
Дата и место рождения указаны в записи о крещении.
Крещение
08.10.1928
Глинное, Рівненська область
ГАРО Ф.Р.740 оп.6 д.556 стр.66об.-67.
Рождение ребёнка
09.06.1964

Дочь: (Лесковец) Елизавета Афанасьева

Отец ребёнка: Лесковец Афанасий (Панас)

Глинное, Рівненська область
Смерть
2002
Глинное, Рівненська область
Информация от Литвиновой Ольги Афанасьевны
Похороны
Неизвестно
Глинное, Рівненська область

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