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Ольга Иудина

Место рождения

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

До 1855

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыромятников Семен Васильевич

Рождение ребёнка
09.01.1847

Дочь: Сыромятникова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Сыромятников Семен Васильевич

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.04.1849

Сын: Сыромятников Николай Семенович

Отец ребёнка: Сыромятников Семен Васильевич

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1855
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область

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