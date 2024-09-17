Ольга Иудина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиДо 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1847
Дочь: Сыромятникова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Сыромятников Семен Васильевич
Рождение ребёнка
25.04.1849
Сын: Сыромятников Николай Семенович
Отец ребёнка: Сыромятников Семен Васильевич
Смерть
До 1855