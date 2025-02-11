Паневин Моисей Пахомович 1744 — найти родственников по фамилии на Familio

Паневин Моисей Пахомович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1744, Беляево, Усманский муниципальный район, Липецкая область

умер Неизвестно

Отец
Паневин Пахом Степанович1719 г.р.
Дети
Паневин Степан Матвеевич / Моисеевич1772 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Паневин Пахом Степанович

Мать: не указана

Беляево, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1772

Сын: Паневин Степан Матвеевич / Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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