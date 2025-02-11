Паневин Моисей Пахомович
мужской, родился 1744, Беляево, Усманский муниципальный район, Липецкая область
умер Неизвестно
ОтецПаневин Пахом Степанович1719 г.р.
Дети
Паневин Степан Матвеевич / Моисеевич1772 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Паневин Пахом Степанович
Мать: не указана
Беляево, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1772
Сын: Паневин Степан Матвеевич / Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно