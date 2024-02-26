Кастальский Сергей Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастальский Сергей Арсеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1937

Дата смерти

07.06.1984

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
11.04.1937

Отец: Кастальский Арсений Евгеньевич

Мать: Кастальская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
07.06.1984
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