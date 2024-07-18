Авдотья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
04.05.1828
Сын: Николай Петрович
Отец ребёнка: Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Орина Петровна
Отец ребёнка: Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Роман Петрович
Отец ребёнка: Петр Яковлевич
Смерть
После 1858