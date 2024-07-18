Авдотья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Андреевна

Авдотья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
04.05.1828

Сын: Николай Петрович

Отец ребёнка: Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Орина Петровна

Отец ребёнка: Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Роман Петрович

Отец ребёнка: Петр Яковлевич

Смерть
После 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.