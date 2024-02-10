Катерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1727 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья (Ильмет) Григорьев

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Тихон Ильин

Отец ребёнка: Илья (Ильмет) Григорьев

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Семен Ильин

Отец ребёнка: Илья (Ильмет) Григорьев

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Федор Ильин

Отец ребёнка: Илья (Ильмет) Григорьев

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Егор Ильин

Отец ребёнка: Илья (Ильмет) Григорьев

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

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