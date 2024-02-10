Катерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Сын: Тихон Ильин
Отец ребёнка: Илья (Ильмет) Григорьев
Рождение ребёнка
1785
Сын: Семен Ильин
Отец ребёнка: Илья (Ильмет) Григорьев
Рождение ребёнка
1793
Сын: Федор Ильин
Отец ребёнка: Илья (Ильмет) Григорьев
Рождение ребёнка
1797
Сын: Егор Ильин
Отец ребёнка: Илья (Ильмет) Григорьев
Смерть
Неизвестно