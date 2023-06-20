Мышкина (Селезнева) Ирина Селезнева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышкина (Селезнева) Ирина Селезнева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Мышкин Евфимий

Отец ребёнка: Мышкин Леонтий Мышкин

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Мышкин Леонтий Мышкин

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Мышкин Леонтий Мышкин

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Коврижных Ульяния Коврижных

Отец ребёнка: Мышкин Леонтий Мышкин

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