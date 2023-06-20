Мышкина (Селезнева) Ирина Селезнева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1758
Сын: Мышкин Евфимий
Отец ребёнка: Мышкин Леонтий Мышкин
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Мышкин Леонтий Мышкин
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Мышкин Леонтий Мышкин
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Коврижных Ульяния Коврижных
Отец ребёнка: Мышкин Леонтий Мышкин