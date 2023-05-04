Леонов Арефий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонов Арефий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Прасковья Митрофановна

Место жительства
1912 ст.
Нелюбовка, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.02.1912 ст.

Дочь: Леонова Анна Арефиевна

Мать ребёнка: Леонова Прасковья Митрофановна

Смерть
Неизвестно

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