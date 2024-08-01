Лупишко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1854
Дата смертиПосле 1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1854
Отец: Лупишко Павел
Мать: Лупишко Матрона
Рождение ребёнка
05.08.1883
Дочь: (Лупишко) Евдокия
Мать ребёнка: Лупишко Агафья
Рождение ребёнка
25.12.1884
Сын: Лупишко Иосиф
Мать ребёнка: Лупишко Агафья
Рождение ребёнка
1887
Сын: Лупишко Григорий
Мать ребёнка: Лупишко Агафья
Рождение ребёнка
04.10.1887
Сын: Лупишко Пётр
Мать ребёнка: Лупишко Агафья
Рождение ребёнка
28.09.1888
Сын: Лупишко Харитон
Мать ребёнка: Лупишко Агафья
Смерть
После 1898