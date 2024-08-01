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Лупишко Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1854

Дата смерти

После 1898

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1854

Отец: Лупишко Павел

Мать: Лупишко Матрона

Рождение ребёнка
05.08.1883

Дочь: (Лупишко) Евдокия

Мать ребёнка: Лупишко Агафья

Рождение ребёнка
25.12.1884

Сын: Лупишко Иосиф

Мать ребёнка: Лупишко Агафья

Рождение ребёнка
1887

Сын: Лупишко Григорий

Мать ребёнка: Лупишко Агафья

Рождение ребёнка
04.10.1887

Сын: Лупишко Пётр

Мать ребёнка: Лупишко Агафья

Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
28.09.1888

Сын: Лупишко Харитон

Мать ребёнка: Лупишко Агафья

Кошары, Сумська область
Смерть
После 1898

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