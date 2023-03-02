Курамшин Евгений Леонидович 16.01.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Курамшин Евгений Леонидович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 16.01.1959, Бердянск

умер 26.08.1991, Бердянск

Мать
Курамшина (Дёмина) Валентина Васильевна03.02.1932 г.р.
Отец
Неизвестно Леонид (Умяр) Нестерович11.11.1933 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1959

Отец: Неизвестно Леонид (Умяр) Нестерович

Мать: Курамшина (Дёмина) Валентина Васильевна

Бракосочетание
24.11.1979

Жена: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.08.1991

Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.