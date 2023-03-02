Курамшин Евгений Леонидович
мужской, родился 16.01.1959, Бердянск
умер 26.08.1991, Бердянск
МатьКурамшина (Дёмина) Валентина Васильевна03.02.1932 г.р.
ОтецНеизвестно Леонид (Умяр) Нестерович11.11.1933 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1959
Бракосочетание
24.11.1979
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.08.1991
Похороны
Неизвестно