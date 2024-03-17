Зверева (Федорчук) Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (Федорчук) Светлана Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2002 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверев Вячеслав Юрьевич

Рождение ребёнка
30.12.2002

Дочь: Зверева Елизавета Вячеславовна

Отец ребёнка: Зверев Вячеслав Юрьевич

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