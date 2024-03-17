Зверева (Федорчук) Светлана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зверев Вячеслав Юрьевич
Рождение ребёнка
30.12.2002
Дочь: Зверева Елизавета Вячеславовна
Отец ребёнка: Зверев Вячеслав Юрьевич