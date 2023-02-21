(Грезова) Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грезова) Мария Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1914

Сын: Грезов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Грезов Филипп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Грезов Филипп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грезов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Грезов Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно
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