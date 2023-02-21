(Грезова) Мария Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.07.1914
Сын: Грезов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Грезов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Грезов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грезов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Грезов Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно