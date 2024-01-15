Архипова Лукерья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Лукерья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1865

Сын: Архипов Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Архипов (сочихин) Алексей Лаврентьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.01.1868

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Архипов (сочихин) Алексей Лаврентьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.01.1874

Сын: Архипов Иван Алексеевич .

Отец ребёнка: Архипов (сочихин) Алексей Лаврентьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.02.1877

Сын: Архипов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Архипов (сочихин) Алексей Лаврентьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов (сочихин) Алексей Лаврентьев

Смерть
Неизвестно
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