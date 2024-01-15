Архипова Лукерья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1865
Отец ребёнка: Архипов (сочихин) Алексей Лаврентьев
Рождение ребёнка
18.01.1868
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Архипов (сочихин) Алексей Лаврентьев
Рождение ребёнка
04.01.1874
Сын: Архипов Иван Алексеевич .
Отец ребёнка: Архипов (сочихин) Алексей Лаврентьев
Рождение ребёнка
23.02.1877
Сын: Архипов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Архипов (сочихин) Алексей Лаврентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно