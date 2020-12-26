Волков Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1945

Дата смерти

26.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1966

Сын: Вознов Дмитрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.12.2020
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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