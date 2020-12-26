Волков Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1945
Дата смерти26.12.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1966
Сын: Вознов Дмитрий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.12.2020