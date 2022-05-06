Воробьёва Ольга Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Ольга Игнатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельянов Игнат

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.07.1912 ст.

Дочь: Воробьёва Анна Васильевна

Отец ребёнка: Воробьёв Василий Алексеевич

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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