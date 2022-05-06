Воробьёва Ольга Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельянов Игнат
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1912 ст.
Дочь: Воробьёва Анна Васильевна
Отец ребёнка: Воробьёв Василий Алексеевич
Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно