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Камболин Юрий Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1958

Отец: Камболин Геннадий Геннадьевич

Мать: Камболина Мина Александровна

Рождение ребёнка
18.10.?

Дочь: Камболина Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Камболина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камболин Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Камболина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камболин Геннадий Юрьевич

Мать ребёнка: Камболина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камболин Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Камболина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камболина Татьяна

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