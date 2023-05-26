Камболин Юрий Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1958
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1958
Рождение ребёнка
18.10.?
Дочь: Камболина Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Камболина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Камболина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камболин Геннадий Юрьевич
Мать ребёнка: Камболина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Камболина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камболина Татьяна