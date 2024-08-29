Горбунов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Николай Иванович
Мать ребёнка: Горбунова (Овсяникова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Горбунова (Овсяникова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Евгений Иванович
Мать ребёнка: Горбунова (Овсяникова) Мария Васильевна
Бракосочетание
09.02.1897 ст.
Поручители по невесте Ярославские мещане Иван Дмитриевич Волков Николай Васильевич Шапошников
Рождение ребёнка
08.01.1898
Сын: Горбунов Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Горбунова (Овсяникова) Мария Васильевна
Троицкая церковь Норского посада, приемники Ярославские мещане Топленков Топленников? Анна Васильевна Постникова
Рождение ребёнка
05.07.1899
Мать ребёнка: Горбунова (Овсяникова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
12.02.1902
Дочь: Оладейникова (Горбунова) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Горбунова (Овсяникова) Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно