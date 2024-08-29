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Горбунов Иван Михайлович

Место рождения

Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Горбунов Михаил Ефимович

Мать: Горбунова Евдокия Афанасьевна

Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Николай Иванович

Мать ребёнка: Горбунова (Овсяникова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Горбунова (Овсяникова) Мария Васильевна

Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Горбунова (Овсяникова) Мария Васильевна

Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
09.02.1897 ст.

Жена: Горбунова (Овсяникова) Мария Васильевна

Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Поручители по невесте Ярославские мещане Иван Дмитриевич Волков Николай Васильевич Шапошников
Рождение ребёнка
08.01.1898

Сын: Горбунов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Горбунова (Овсяникова) Мария Васильевна

Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Троицкая церковь Норского посада, приемники Ярославские мещане Топленков Топленников? Анна Васильевна Постникова
Рождение ребёнка
05.07.1899

Сын: Горбунов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Горбунова (Овсяникова) Мария Васильевна

Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1902

Дочь: Оладейникова (Горбунова) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Горбунова (Овсяникова) Мария Васильевна

Норский посад, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Смерть
Неизвестно

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