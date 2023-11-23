Тамара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковтун) Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Ковтун Владимир Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковтун Владимир Терентьевич

Рождение ребёнка
06.07.1961

Сын: Ковтун Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Ковтун Владимир Терентьевич

Смерть
Неизвестно

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