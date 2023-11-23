Тамара Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковтун) Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Ковтун Владимир Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1961
Сын: Ковтун Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Ковтун Владимир Терентьевич
Смерть
Неизвестно