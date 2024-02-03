Горяева (Рассеева) Ирина Юрьевна
Место рождения
Дата рождения05.11.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горяев Евгений Викторович
Рождение ребёнка
28.03.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горяев Евгений Викторович