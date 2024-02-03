Горяева (Рассеева) Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяева (Рассеева) Ирина Юрьевна

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Место рождения

Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область

Дата рождения

05.11.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горяев Евгений Викторович

Рождение ребёнка
04.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горяев Евгений Викторович

Рождение ребёнка
28.03.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горяев Евгений Викторович

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