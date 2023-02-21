Венков Василий
Место рожденияТверская обл., д.Ноздрино, Торопицкого района
Дата рождения17.12.1926
Дата смерти27.01.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1926
Отец: Венков Павел
Мать: Мария
Тверская обл., д.Ноздрино, Торопицкого района
Рождение ребёнка
14.03.1952
Дочь: Ястребова Татьяна
Мать ребёнка: Венкова Валентина
Мончегорск, Мурманской обл.
Рождение ребёнка
21.11.1953
Дочь: Балакирева Галина
Мать ребёнка: Венкова Валентина
Оленегорск, Мурманской обл.
Смерть
27.01.1970