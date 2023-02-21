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Венков Василий

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Место рождения

Тверская обл., д.Ноздрино, Торопицкого района

Дата рождения

17.12.1926

Дата смерти

27.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1926

Отец: Венков Павел

Мать: Мария

Тверская обл., д.Ноздрино, Торопицкого района
Рождение ребёнка
14.03.1952

Дочь: Ястребова Татьяна

Мать ребёнка: Венкова Валентина

Мончегорск, Мурманской обл.
Рождение ребёнка
21.11.1953

Дочь: Балакирева Галина

Мать ребёнка: Венкова Валентина

Оленегорск, Мурманской обл.
Смерть
27.01.1970
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