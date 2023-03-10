Солодовников (Мадянов) Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников (Мадянов) Евдокия Кузьминична

Солодовников (Мадянов) Евдокия Кузьминична

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Мадянов Кузьма Тимофеевич

Мать: Мадянова Жена Тимофеевича

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
09.11.1901

Муж: Солодовников Фокей Карпович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
11.10.1902

Сын: Солодовников Лукьян Фокеевич

Отец ребёнка: Солодовников Фокей Карпович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
15.08.1904

Сын: Солодовников Северин Фокеевич

Отец ребёнка: Солодовников Фокей Карпович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
01.10.1911

Дочь: (Солодовников) Устинья Фокеевна

Отец ребёнка: Солодовников Фокей Карпович

Рождение ребёнка
19.11.1912

Дочь: (Солодовников) Евгения Фокеевна

Отец ребёнка: Солодовников Фокей Карпович

МК п.Требушинский, 1912
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.