Солодовников (Мадянов) Евдокия Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
09.11.1901
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
11.10.1902
Сын: Солодовников Лукьян Фокеевич
Отец ребёнка: Солодовников Фокей Карпович
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
15.08.1904
Сын: Солодовников Северин Фокеевич
Отец ребёнка: Солодовников Фокей Карпович
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
01.10.1911
Дочь: (Солодовников) Устинья Фокеевна
Отец ребёнка: Солодовников Фокей Карпович
Рождение ребёнка
19.11.1912
Дочь: (Солодовников) Евгения Фокеевна
Отец ребёнка: Солодовников Фокей Карпович
МК п.Требушинский, 1912
Смерть
Неизвестно