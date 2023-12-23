Шамсухаяда Хисаметдин кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамсухаяда Хисаметдин кызы

Шамсухаяда Хисаметдин кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Хисаметдин Бикташ углы

Мать: Гульсум

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close