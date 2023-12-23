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Шамсухаяда Хисаметдин кызы
Шамсухаяда Хисаметдин кызы
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1813
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Хисаметдин Бикташ углы
1780 г.р.
Мать
Гульсум
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец:
Хисаметдин Бикташ углы
Мать:
Гульсум
Смерть
Неизвестно
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