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Белов Гельфрид Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1937

Дата смерти

08.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1937

Отец: Белов Александр Семенович

Мать: Батырева Ульяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
25.09.1961

Дочь: Белова Элеонора Гельфридовна

Мать ребёнка: Белова Раиса Антоновна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.03.1970

Дочь: Белова Вера Гельфридовна

Мать ребёнка: Белова Раиса Антоновна

Смерть
08.05.2019

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