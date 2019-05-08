Белов Гельфрид Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1937
Дата смерти08.05.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1937
Рождение ребёнка
25.09.1961
Дочь: Белова Элеонора Гельфридовна
Мать ребёнка: Белова Раиса Антоновна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.03.1970
Дочь: Белова Вера Гельфридовна
Мать ребёнка: Белова Раиса Антоновна
Смерть
08.05.2019