Гурьев Алексей Вольдемарович 05.07.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гурьев Алексей Вольдемарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1988

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1988

Отец: Гурьев Вольдемар Анатольевич

Мать: Гурьева Файруза Айратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.10.2009

Сын: Гурьев Даниэль Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.08.2013

Сын: Гурьев Адель Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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