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Горков Родион Митрофанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горков Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горков Марк Родионов

Мать ребёнка: Горкова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горков Дмитрий Родионов

Мать ребёнка: Горкова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горкова Надежда

Смерть
Неизвестно

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