Горков Родион Митрофанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горков Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горков Марк Родионов
Мать ребёнка: Горкова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горкова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горкова Надежда
Смерть
Неизвестно