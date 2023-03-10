Солодовников Федора (жена Кирилла) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Федора (жена Кирилла)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Солодовников) Варвара Кирилловна

Отец ребёнка: Солодовников Кирилл Матвеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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