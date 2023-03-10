Солодовников Федора (жена Кирилла)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Солодовников) Варвара Кирилловна
Отец ребёнка: Солодовников Кирилл Матвеевич
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно