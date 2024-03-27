(Галлямова) Зыяда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Галлямова) Зулейха
Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галлямов Ширмуххамат
Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галлямов Айся
Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галлямов Муса
Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Диянов Сейфульмулюк
Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Смерть
Неизвестно