(Галлямова) Зыяда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Галлямова) Зыяда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Галлямова) Зулейха

Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галлямов Ширмуххамат

Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галлямов Айся

Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галлямов Муса

Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Диянов Сейфульмулюк

Отец ребёнка: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Смерть
Неизвестно

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