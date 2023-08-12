Неяглов Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеяглов Василий Степанович

Неяглов Василий Степанович

Место рождения

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Неяглов Степан Андреевич

Мать: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1930

Жена: Неяглова (Флеганская) Татьяна Алексеевна

Место жительства
01.06.1941
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Пропал без вести (военное)
?.09.1941
Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1900 Место рождения: Горьковская обл., Павловский р-н, д. Кряжи Дата и место призыва: __.__.1941 неизвестный РВК, г. Ленинград Дата призыва: __.__.1941... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.