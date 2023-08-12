Неяглов Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Неяглов Степан Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1930
Место жительства
01.06.1941
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Пропал без вести (военное)
?.09.1941
Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1900 Место рождения: Горьковская обл., Павловский р-н, д. Кряжи Дата и место призыва: __.__.1941 неизвестный РВК, г. Ленинград Дата призыва: __.__.1941... Показать все
Смерть
Неизвестно