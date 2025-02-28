Димов Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Димов Михаил Дмитриевич
Мать: Димова Наталья Васильева
Бракосочетание
1932
Рождение ребёнка
25.12.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Димова (Гузяева) Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Димова (Гузяева) Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
13.06.1938
Мать ребёнка: Димова (Гузяева) Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Димова (Гузяева) Прасковья Игнатьевна
Смерть
Неизвестно