Димов Павел Михайлович 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Димов Павел Михайлович

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Место рождения

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Димов Михаил Дмитриевич

Мать: Димова Наталья Васильева

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
1932

Жена: Димова (Гузяева) Прасковья Игнатьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Димова (Гузяева) Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Димов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Димова (Гузяева) Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
13.06.1938

Сын: Димов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Димова (Гузяева) Прасковья Игнатьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Димова (Гузяева) Прасковья Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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