Глазов Трофим Евстигнеев (Евстигниев)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиМежду 1898 и 1901
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: Глазов Евстигней Трифонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
11.08.1861
Мать ребёнка: Эмилианова (Лазарева) Анна Емельяновна (Емилианова/Эмилианова)
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
1869
Рождение ребёнка
30.04.1872
Дочь: (Глазова) Пелагея Трофимовна
Мать ребёнка: Эмилианова (Лазарева) Анна Емельяновна (Емилианова/Эмилианова)
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
01.04.1876 или 1873
Сын: Глазов Родион (Ирадион) Трофимович
Мать ребёнка: Эмилианова (Лазарева) Анна Емельяновна (Емилианова/Эмилианова)
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Смерть
Между 1898 и 1901