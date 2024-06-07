Глазов Трофим Евстигнеев (Евстигниев) До 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глазов Трофим Евстигнеев (Евстигниев)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Между 1898 и 1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: Глазов Евстигней Трифонов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эмилианова (Лазарева) Анна Емельяновна (Емилианова/Эмилианова)

Место жительства
Неизвестно
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
11.08.1861

Сын: Глазов Андрей Трофимович

Мать ребёнка: Эмилианова (Лазарева) Анна Емельяновна (Емилианова/Эмилианова)

с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Глазов Иоанн Трофимович

Мать ребёнка: Эмилианова (Лазарева) Анна Емельяновна (Емилианова/Эмилианова)

Рождение ребёнка
30.04.1872

Дочь: (Глазова) Пелагея Трофимовна

Мать ребёнка: Эмилианова (Лазарева) Анна Емельяновна (Емилианова/Эмилианова)

с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
01.04.1876 или 1873

Сын: Глазов Родион (Ирадион) Трофимович

Мать ребёнка: Эмилианова (Лазарева) Анна Емельяновна (Емилианова/Эмилианова)

с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Смерть
Между 1898 и 1901

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