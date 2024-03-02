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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юров Кондратий
Отец ребёнка: Чеботарева (Юрова) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юров Арсений
Отец ребёнка: Чеботарева (Юрова) ?
Рождение ребёнка
22.04.1894
Дочь: (Чеботарева (Юрова)) Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Чеботарева (Юрова) ?