Соколов Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1971

Отец: Соколов Алексей Егорович

Мать: Соколова Клавдия Митрофановна

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