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Соколов Алексей Алексеевич
Соколов Алексей Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.08.1971
Пол
Мужской
Отец
Соколов Алексей Егорович
1938 г.р.
Мать
Соколова Клавдия Митрофановна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1971
Отец:
Соколов Алексей Егорович
Мать:
Соколова Клавдия Митрофановна
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