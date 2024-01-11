Коломиец Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоломиец Василий

Коломиец Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломиец Борис Васильевич

Мать ребёнка: (Мудренко) Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломиец Василий Васильевич

Мать ребёнка: (Мудренко) Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломиец Владимир Васильевич

Мать ребёнка: (Мудренко) Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломиец Андрей Васильевич

Мать ребёнка: (Мудренко) Вера Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мудренко) Вера Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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