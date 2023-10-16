Крутских Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутских Анна Алексеевна

Крутских Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Крутских) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Крутских Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Крутских Протас Иванович

Отец ребёнка: Крутских Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Крутских Семен Иванович

Отец ребёнка: Крутских Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Крутских Федор Иванович

Отец ребёнка: Крутских Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Крутских) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Крутских Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.