Крутских Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Крутских) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Крутских Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Крутских Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Крутских Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Крутских Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Крутских) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Крутских Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно