Ряйкконен Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1829
Дата смерти1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кантор
Рождение ребёнка
20.12.1857
Мать ребёнка: Ряйкконен Катарина Яковлевна
Рождение ребёнка
16.04.1860
Дочь: Матикайнен (Ряйкконен) Ида-Катарина Петровна
Мать ребёнка: Ряйкконен Катарина Яковлевна
Рождение ребёнка
09.01.1863
Сын: Ряйкконен Роберт Петрович
Мать ребёнка: Ряйкконен Катарина Яковлевна
Рождение ребёнка
15.09.1864
Сын: Ряйкконен Петр Бернхард Петрович
Мать ребёнка: Ряйкконен Катарина Яковлевна
Рождение ребёнка
05.12.1866
Мать ребёнка: Ряйкконен Катарина Яковлевна
Смерть
1884