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Ряйкконен Петр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1829

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряйкконен Катарина Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
кантор
Рождение ребёнка
20.12.1857

Сын: Ряйкконен Павел Петрович

Мать ребёнка: Ряйкконен Катарина Яковлевна

Рождение ребёнка
16.04.1860

Дочь: Матикайнен (Ряйкконен) Ида-Катарина Петровна

Мать ребёнка: Ряйкконен Катарина Яковлевна

Рождение ребёнка
09.01.1863

Сын: Ряйкконен Роберт Петрович

Мать ребёнка: Ряйкконен Катарина Яковлевна

Рождение ребёнка
15.09.1864

Сын: Ряйкконен Петр Бернхард Петрович

Мать ребёнка: Ряйкконен Катарина Яковлевна

Рождение ребёнка
05.12.1866

Сын: Ряйкконен Оскар Петрович

Мать ребёнка: Ряйкконен Катарина Яковлевна

Смерть
1884

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