Калаев Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калаев Павел Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1927

Сын: Калаев Владимир Павлович

Мать ребёнка: Калаева Антонина Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Павловна

Мать ребёнка: Калаева Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калаев Николай Павлович

Мать ребёнка: Калаева Антонина Васильевна

Смерть
1942
Тульская область
Тульская область
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