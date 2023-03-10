Калаев Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1927
Мать ребёнка: Калаева Антонина Васильевна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Павловна
Мать ребёнка: Калаева Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калаева Антонина Васильевна
Смерть
1942
Тульская область
Тульская область