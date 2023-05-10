Борцова Наталья Ильгизовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцова Наталья Ильгизовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1977

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1977

Отец: Шахметов Ильгиз Захаровичь

Мать: не указана

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