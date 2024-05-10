Упит Марта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Упит Марта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Упит Эдуард Яковлевич

Отец ребёнка: Упит Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Упит Эдуард Яковлевич

Отец ребёнка: Упит Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вистуц (Упит) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Упит Яков

Рига, Rīga
Смерть
Неизвестно

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